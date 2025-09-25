Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nda Türkçe'nin milletimizin kimliğini koruyan, birliği pekiştiren bir köprü olduğunu vurgulayarak, “Dilimize sahip çıkarak, yeni nesillere Türkçe'yi yaşatacak eserler kazandıralım” çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkçenin milletimizin varlığının sembolü ve en sağlam teminatlarından biri olduğunu belirtti.

Türk dilinin tarih boyunca badireleri aşarak kimliği koruduğunu ve dünyaya sesini duyurduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dilin sadece iletişim aracı değil, düşüncenin evi ve duyguların aynası olduğunu vurguladı.

“Şive, lehçe ve bölgesel farklılıklarıyla güçlü ve çeşitli bir yapıda olan Türk dili, kültürümüzün hafızasıdır; geçmişi bugüne, bugünü geleceğe bağlayan köprüdür" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Şiirimizde, türkümüzde, edebiyatımızda ve bilimsel eserlerimizde dilimizin zarafeti göze çarpar” dedi. Türkçe'ye en güzel katkının, dili doğru kullanmak ve güncel teknoloji ile bilimsel terimleri Türkçe ile buluşturarak zenginleştirmek olduğunu belirten Erdoğan, yeni nesillere Türkçeyi yaşatacak eserler kazandırılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda, medyada, sosyal hayatta kelimelere özen gösterilmesini isteyerek, "Türkçeyi koruyan ve geliştiren akademisyenler, dil araştırmacıları, öğretmenler, yazarlar, şairler ve Türkçe sevdalılarını selamladı ve Türk Dil Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.