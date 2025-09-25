Bursa'da Gemlik sahilindeki ağaç kitaplıklar çocuklarla birlikte boyandı, kitaplarla dolduruldu.BURSA (İGFA) - Gemlik Kent Konseyi ve Özel Elma Şekeri Kreşi iş birliğiyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sahil alanında yer alan ağaç kitaplıkları düzenleyerek anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attık.

Etkinliğe; Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, Büyükşehir Belediyesi Gemlik Gençlik Merkezi tesis sorumlusu Deniz Gül, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özge Yıldız, Özel Elma Şekeri Kreşi sahibi Erkan Akıncı, Müdür Yardımcısı Melek Mandacıoğlu ve öğretmenler katılım sağladı.

Öncelikle raflar temizlendi, eksik bölümler tamamlandı. Çocuklarla birlikte kitaplıklar boyandı. Ardından öğretmenler eşliğinde okuma etkinliği gerçekleştirildi. Son olarak ise boş raflar, hem çocuk kitapları hem de dünya klasikleri ile dolduruldu.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ise, “Amacımız sahilde böylesine güzel bir alanda bulunan kitaplıkları doldurmak, boyama ve etkinliklerle daha görünür kılmak. İnsanların yürüyüş yaparken dinlenerek kitap okumalarını, çocukların ise aileleriyle birlikte bu alanı ziyaret ederek kitapla buluşmalarını sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel Elma Şekeri Kreşi sahibi Erkan Akıncı, “Tüm Gemlik’e hitap eden bir açık hava kütüphanesi için gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlike bizlere de paydaş olmaktan son derece mutluyuz Gemlik Kent Konseyi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Kitaplarla dolu, rengârenk raflar şimdi herkesin uğrak noktası olmaya hazır şekilde Gemlik halkını bekliyor.