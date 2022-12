Trabzon Bayburtlular Derneği’nde, Trabzon’da yaşayan vatandaşların kaynaşması amacıyla sıra gecesi düzenlendi. Sıra gecesine Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Saadettin Okay, Bayburt Kültür ve Turizm İl Müdürü Bekir Kurtoğlu, eski dernek başkanları, iş insanları ve davetliler katıldı.

Yöresel yemeklerle yapılan sıra gecesinde türküler söylendi, halaylar çekildi. Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Saadettin Okay kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada: “Bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Okay, açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları kaydetti: “Yeni yerimizde Sıra gecesinde bir aradayız. Yönetim olarak geceleri insanlarımızın kaynaşması, kültürümüzü yaşatmak ve birlik beraberliği sağlamak için devam ettiriyoruz. Yerimiz küçük inşallah daha büyük yerlerde bir arada olacağız. Gecelerimizin anlamı çok önemlidir.” dedi. Davetlilere yöresel Bayburt kavut çorbası ve börek ikram edildi. Gecede ihtiyaçlı öğrenciler için de yardım toplandı. Başkan Saadettin Okay, gecenin sonunda yaptığı açıklamada destek veren, gecemize gelen herkese teşekkür ederim dedi.

Haber: Arif AZAK