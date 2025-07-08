Pençe-Kilit Harekâtı’nda metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun da katıldığı törenin ardından şehit, İzmir Seferihisar’daki şehitliğe defnedildi.MANİSA (İGFA) - Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit düşen Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, Manisa’nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Akhisar Yeni Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Manisa milletvekilleri, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kavukçu tarafından kıldırıldı.

Törende, şehidin annesi Misliye Ozan, eşi Melahat Mangura, babası Vasfi Mangura ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından dualarla İzmir’in Seferihisar ilçesindeki şehitliğe defnedilmek üzere memleketinden uğurlandı.