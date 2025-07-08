Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğündeki Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO)’nin 32’ncisi, Bakırköy Belediyesi yerleşkesinde hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, "İmamoğlu’nun vizyonu doğrultusunda, çalışmaya devam" mesajı verdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu’nun “mega projelerinden” biri olan Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin 32’ncisini Bakırköy Belediye Başkanlığı yerleşkesinde açtı.

Törene CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu katıldı.

Törende, Silivri’de tutulan İmamoğlu’nun selamlarını ileten Aslan, “Mutlu haneler, mutlu şehirler demektir. İstanbul’u mutlu insanların şehri yapmak için istihdam olanaklarını kolaylaştırıyoruz” dedi.

“260 BİN KİŞİNİN EVİNE EKMEK GÖTÜRMESİNE VESİLE OLDUK”

Aslan, ekonomik krizin vatandaşları zorladığını vurgulayarak, “Devletin görevi, vatandaşına destek olmaktır. İBB olarak Beslenme Saati, Halk Süt, Anne Kart ve sosyal destek programlarımızla halkımızın yanındayız. Ancak asıl amacımız, sosyal yardımlara muhtaç olmadan onurlu bir yaşam. İstihdam Ofislerimiz, vatandaşların insanca yaşam kurabilmesi için büyük fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

Bugüne kadar 260 bine yakın kişinin istihdamına destek verdiklerini belirten Aslan, bu sayede yaklaşık 1 milyon kişinin hayatına dokunduklarını ifade etti.

Hedeflerinin, 39 ilçede 40 İstihdam Ofisi'ne ulaşmak olduğunu vurgulayan Aslan, 2 Gezici İstihdam Ofisi’nin de her ilçede birer hafta hizmet vereceğini kaydetti.

“İMAMOĞLU’NUN VİZYONU: AVRUPA STANDARTLARINDA BİR TÜRKİYE”

Başkan vekili Aslan, İmamoğlu’nun vizyonunun sadece istihdam değil, Avrupa standartlarında bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "“Kreş açıyor, yurt açıyor, Kent Lokantası açıyor, İstihdam Ofisi açıyor. İstanbul’un vergileriyle toplanan parayı halkın hizmetine sunuyoruz. Ekrem Başkanımıza sesleniyorum: Gözün asla arkada kalmasın. Senin çizdiğin yolda, kreşler, yurtlar, yaşam vadileri ve sosyal desteklerle halkımıza hizmete devam edeceğiz. Sen gelene kadar.” diye konuştu.

CHP’li belediye başkanlarının hukuksuz şekilde adliyelerde olduğunu hatırlatan Aslan, “Tek suçumuz, bu kadim Anadolu topraklarına, bayrağa ve ezana hizmet etmek. Bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Kimse bizi alıkoyamaz” dedi.

OVALIOĞLU: “İŞSİZLİĞİ VE UMUTSUZLUĞU BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Bu arada Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da, “Bu merkez, kimsenin hayata tutunma çabasını cevapsız bırakmayacak. İşsizliği ve umutsuzluğu büyüten bu düzeni, dayanışmayla, akılla ve kararlılıkla değiştireceğiz. Bakırköy’e, İstanbul’a ve yarınlarını arayan herkese güç versin” diyerek merkezin önemini vurguladı.