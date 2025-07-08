Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi’ne destek vermek amacıyla ilçe belediyeleriyle “Çevre Bilgi Sistemi ve Teşvik Projesi”ni başlattı. “Sıfır Atık Hedefine Doğru Ortak Vizyon” temasıyla hayata geçen proje kapsamında ilçelere Sıfır Atık Noktaları kurulacak, vatandaşlar atık getirerek Kentkart bakiyesi kazanacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmak için “Sıfır Atık Hedefine Doğru Ortak Vizyon” temalı “Çevre Bilgi Sistemi ve Teşvik Projesi Altyapısının Oluşturulması ve Kullanılması Ortak Hizmet Projesi”ni hayata geçirdi.

Sekapark Maide Restoran’da düzenlenen imza törenine Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, ilçe belediye başkanları ve yardımcıları katıldı.Sıfır Atık Noktaları ve Teşvik SistemiProje kapsamında, her ilçeye ikişer Sıfır Atık Noktası kurulacak.

Daha önce 80 mobil atık getirme merkezi temin eden belediye, yeni projeyle atıkların kaynağında ayrıştırılmasını teşvik edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, “Vatandaşlar, kağıt, metal, plastik, cam, elektronik atık ve bitkisel atık yağları Sıfır Atık Noktalarına getirerek Kentkart’larına bakiye yükleyebilecek veya puan biriktirebilecek. Geliştirdiğimiz yazılımla atık kabulü, tartımı ve raporlama yapılacak. Bu proje, Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

“ATIKSIZ YAŞAM VE ÜCRETSİZ ULAŞIM HEDEFLİYORUZ”

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, “Atıksız yaşam ve ücretsiz ulaşım kavramını hayata geçirmek istiyoruz. İsrafın önlenmesi ve atıkların kaynağında toplanması için ilçe belediyelerimizle koordineli çalışıyoruz. Projemiz, sürdürülebilir yaşamı benimseyen, çevre dostu bir Kocaeli için örnek olacak” diye konuştu.

BÜYÜK ÇEVRESEL KAZANIMLAR

2018-2024 yılları arasında Kocaeli’de Sıfır Atık Projesi kapsamında 250 bin ton kağıt geri dönüştürülerek 4 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Ayrıca 190 bin ton plastikle 3 milyon litre ham petrol, 100 bin ton camla 110 bin ton cam hammadde, 210 bin ton metalle 270 bin ton metal hammadde tasarrufu sağlandı. Proje, karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilir ulaşımla sera gazı emisyonlarını düşürmeyi ve doğal kaynakların verimli kullanımını amaçlıyor.