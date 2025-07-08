6. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası’nda, 10 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla gerçekleşen mücadelede Önder Can Spor Kulübü antrenörleri Hamdi Çevik ve Meltem Şahin, Edirne Keşan'a bir altın ve bir gümüş madalya kazandırdı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 6. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası, 10 ülkeden 900 sporcunun kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Önder Can Spor Kulübü’nün antrenörleri, turnuvada gösterdikleri performansla göz doldurdu.

55 yaş üstü Veteran Kata kategorisinde yarışan Antrenör Hamdi Çevik birincilik elde ederek altın madalya kazanırken, Büyük Bayanlar Kata kategorisinde mücadele eden Antrenör Meltem Şahin ikincilikle gümüş madalya aldı.

“ANTRENÖRLERİMİZ SPORCULARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇIYOR”

Önder Can Spor Kulübü Başkanı Ender Arda, başarıyı değerlendirdiği açıklamasında, “Antrenörlerimiz, sporcularımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlarken, onların yanında yarışarak örnek oluyor. Bu çabalar, kulübümüzün enerjisini ve sinerjisini artırıyor. Hamdi Çevik ve Meltem Şahin’i tebrik ediyor, kulübümüze daha nice başarılar diliyorum” dedi.