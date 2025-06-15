Tokat’ta 2025’te 1 milyar TL’lik yol yatırımıyla 250 km’den fazla yol yapılacak; Niksar’daki 16,5 km’lik grup yolu projesi, 14 köy ve 2 beldeyi güvenli ve modern bir altyapıya kavuşturuyor.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat, dev bir ulaşım dönüşümüne sahne oluyor.

İl genelinde 1 milyar TL’lik yatırımla 250 kilometreden fazla yol yapımını hedefleyen Tokat İl Özel İdaresi, Niksar ilçesinde 14 köy ve 2 beldeyi birbirine bağlayan 16,5 kilometrelik grup yolu projesinde hızla ilerliyor. Fatlı Köprüsü ile 50. Yıl Mahallesi arasındaki 66,5 milyon TL maliyetli yol, 7 metre genişliğe ve 11 santimetre kalınlığında sıcak asfaltla modern bir altyapıya kavuşuyor.

TOKAT’IN HER KÖŞESİ ŞANTİYE Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, projenin detaylarını paylaşarak, “Coğrafi yapıya uygun çözümler üretiyoruz. Sıcak asfaltın yanı sıra beton yol ve parke taşı uygulamalarıyla Tokat’ın ulaşım altyapısını çağdaş standartlara taşıyoruz” dedi. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise Niksar’daki çalışmaları yerinde inceleyerek, “Tokat, yollar, barajlar, sulama sistemleri ve köprülerle adeta şantiye alanına döndü. Grup yollarından sonra köy yollarına geçeceğiz” diye konuştu.

KAYNAK HAZIR, KARARLILIK TAM

AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, projelerin planlı ve kaynak sorunu olmadan ilerlediğini vurguladı. Dizer, “Tokat merkez, Çamlıbel ve Yeşilyurt yolları tamamlandı; şimdi Niksar ve diğer grup yollarındayız. Hiçbir yol yarım kalmayacak” dedi.

Niksar Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, yolun sadece kırsal alanlara değil, şehir merkezi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu’na da büyük fayda sağlayacağını belirtti. Başkan Tepebaşı, “Bu yol, Niksar’ın dışa açılan kapısı. Üniversite ve köyler için konforlu bir ulaşım sunarken, ilçemizin tanıtımına da katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş da, projenin farklı coğrafi koşullara uygun çözümler sunması ve kapsamlı planlamasıyla kırsal altyapı geliştirme çalışmalarına örnek teşkil ettiğini vurguladı.