Togg, yeni sedan modeli T10F’nin Mardin rengini IAA Mobility 2025 Fuarı’nda tanıttı. Mavi badem şekerinden ilham alan renk, sportif fastback tasarımıyla dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility 2025 Fuarı’nda yeni sedan modeli T10F’yi tanıttı.

Togg’un sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurulan T10F’nin yeni “Mardin” rengi, Anadolu’nun kadim şehirlerinden Mardin’in mavi badem şekerinden ilham aldı.

“Yeni renk, yeni tasarım” sloganıyla tanıtılan araç, etkileyici sportif fastback tasarımıyla yollara farklı bir ruh katmayı hedefledi.

https://twitter.com/Togg2022/status/1965007089664954603

T10F, 623 km menzile, 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e hızlı şarj özelliğine ve 218 beygir gücüne sahip. İç kabinde 41,3 inçlik dijital ekran alanı, Wi-Fi erişim noktası ve Meridian Premium Ses Sistemi ile donatılan araç, Euro NCAP’ten 5 yıldızlı güvenlik derecesi almayı hedefliyor.

Togg, Mardin ve Urla renkleriyle toplam 8 renk seçeneğine ulaştı.

T10F, Türkiye’de 15 Eylül, Avrupa’da 29 Eylül 2025’te ön siparişe açılacağı öğrenildi.