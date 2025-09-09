Konya’nın Karatay ilçesinde “Halk Sağlığı Haftası” kapsamında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirildi.KONYA(İGFA) - Konya Karatay Belediyesi ise Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında öğrencilere tam buğday ekmeği ikram ederek farkındalık oluşturdu.

Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası, halk sağlığının korunması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriliyor.

Bu yıl da Konya İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde 7 gün boyunca 7 tema üzerinden farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Temalar arasında “Nefesiniz Dumansız Hayatınız Sağlıklı”, “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır”, “Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba”, “Dijital Dünyanı Yönet, Hayatı Kaçırma”, “Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa”, “Size En Yakın Hekiminiz Aile Hekiminiz” ve “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” yer aldı.

HASAN KILCA İZZET BEZİRCİ İLKOKULU’NDAKİ ETKİNLİKLERE KATILDI

Bu kapsamda, Karatay İzzet Bezirci İlkokulu’nda “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” temalı etkinlik düzenlendi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da etkinlik alanında çocuklarla bir araya geldi.

Programda, ilkokul öğrencilerine küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla hem teorik hem uygulamalı eğitimler verildi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, Aile Hekimliği, Ağız ve Diş Sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca okul bahçesinde 112 ambulans, UMKE, aşı ve evde sağlık araçları tanıtıldı.

KARATAY BELEDİYESİ’NDEN TAM BUĞDAY EKMEĞİ STANDI

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Karatay Belediyesi de Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaşması Projesi ile etkinliğe katılım sağladı. Başkan Kılca, çocuklara tam buğday ekmeği ikram ederek sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

KILCA: ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI YETİŞMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Başkan Hasan Kılca, sağlıklı yaşam bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Kılca, konuşmasında şunları söyledi: “Bugünkü konumuz Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, çocuklarımıza sağlığın önemini, sağlıklı hayatı, aile ve birey sağlığını öğretiyor, aile hekimlerini ve sağlıklı hayat merkezlerini tanıtıyor. Biz de etkinliğe tam buğday ekmeği ile katılım sağladık. Çocuklarımıza sağlıklı gıdaların önemini anlatıyoruz ve tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz; onların sağlıklı yetişmesi de büyük önem taşıyor. Bu konuda Karatay Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz.”

Konya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğünce İzzet Bezirci İlkokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Önder Aydemir, Halk Sağlığı Başkan Yardımcıları Dr. Saliha Acar ve Dr. Aykut Emre Yıldırım, Karatay İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akça, Karatay İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile MEB AKUB arama ve kurtarma birimleri katılım sağladı.