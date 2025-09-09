İstanbul'un Bakrıköy ilçesinde sağlık hizmetlerini artıran yerel belediye, Tıp Merkezi’ne Kardiyoloji branşını kazandırdı. Merkezde verilen hizmet kapsamında, günlük muayene, takipler, EKG, EKO ve efor testleri uzman kardiyoloji doktoru eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha kapsamlı yararlanabilmesi için Tıp Merkezi’ne Kardiyoloji branşını ekledi.

Merkezde göreve başlayan uzman kardiyoloji doktoru eşliğinde günlük muayeneler, takipler ve kalp sağlığına yönelik ileri tetkikler gerçekleştiriliyor. Hizmet kapsamında EKG, EKO ve efor testi gibi kalp-damar hastalıklarının tanısında kritik öneme sahip uygulamalar da yapılabiliyor. Böylece ilçe sakinleri, kalp ve damar hastalıklarının erken tanısı ve kardiyoloji kontrolleri için başka sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalmadan belediye bünyesindeki Tıp Merkezi’nde gerekli tetkiklere ulaşabilecek.

Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi, Kardiyoloji polikliniğinin yanı sıra Aile Hekimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Podoloji ve Psikolojik Danışmanlık polikliniklerinde de hizmet vermeye devam ediyor.

Hafta içi her gün 08.30 – 16.00 saatleri arasında hizmet veren Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’nden randevu almak isteyen vatandaşlar, www.bakirkoy.bel.tr adresi üzerinden yada 0212 414 97 77 numaralı çağrı merkezinden 8100’ı tuşlayarak iletişim kurulabiliyor.