Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk haftasında sahasında Ortahisar Belediyespor'la 29-29 berabere kaldı. Sezona Ankara'da gerçekleştirilen Süper Kupa zaferiyle başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, lige de beraberlikle start verdi.BURSA (İGFA) - Bu sezon lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da başarı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya kontrollü başladı.

Mücadelenin 13. dakikasını 9-3 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15'te farkı 7'ye (11-4) çıkardı. Karşılaşmanın 22. dakikasını 16-7 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, son bölümde üst üste hücumlardan boş dönünce fark eridi ancak yine de devreyi 17-12 önde tamamladı.

İkinci yarıya konuk ekip etkili başlarken, 34'te fark 1'e indi (17-16). Çabuk toparlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 40'ta skoru 23-18 yaparken, 47'de fark tekrar 1'e (25-24) indi. Mücadelenin 54. dakikasında skora denge gelirken (27-27), karşılaşmanın son 2 dakikasına da 28-28 eşitlikle girildi.

Mücadelenin son dakikasına 29-28 geride giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, eşitliği yakalayıp rakibine gol şansı vermezken son 6 saniyede hücumu golle sonuçlandırılmadı ve maç 29-29 eşitlikle sonuçlandı.