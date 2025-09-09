Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri”nin dördüncüsü, 12–14 Eylül tarihleri arasında Konyalılarla buluşuyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinliğin Konya’nın tarihi ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlendiğini belirterek tüm vatandaşları ve çevre illerden ziyaretçileri davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kadar uzanan kadim geçmişinin en güzel miraslarından birisinin de Tarihi Bedesten olduğunu vurguladı.

“ESNAFIMIZ BU GÜNLERE ÖZEL İNDİRİMLER YAPACAK”

Konya’da ekonomik hareketliliği canlandırmak ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden hatırlatmak amacıyla bu yıl Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’nin dördüncüsünü düzenleyeceklerini kaydeden Başkan Altay, “Tarihi Bedestenimiz, bu kadim mirasın yaşayan önemli bir parçasıdır. Burada sadece alışveriş yapılmaz; dostluklar kurulur, kültür aktarılır, geçmişle bağ kurulur. Bizler de bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Esnafımız da bu günlere özel indirimler yapacak. Ben tüm Konyalıları ve civar şehirlerden ziyaretçileri şehrimizin kalbi olan Bedesten’e davet ediyorum” açıklamasını yaptı.

3 GÜN BOYUNCA DOLU DOLU ETKİNLİKLER

12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri kapsamında; kortej yürüyüşü, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, Mehteran Topluluğu konserleri, geleneksel el sanatları, sokak sanatçılarının icra edeceği konserler, antika sergi ve mezatlar, çocuk etkinlikleri ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek.

4. Tarihi Bedesten Alıveriş Günleri, Bedesten’de ve Türbeönü Çarşılarında 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.