Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın altyapı oyuncuları Efe Postel, Emirhan Serbest, Berkay Gönül, Yücel Çağın Başaran ve Enes Akman kulübümüz ile profesyonel sözleşmeye imza attı.BURSA (İGFA) - Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam eden TOFAŞ Spor Kulübü, altyapısından 5 genç oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızın yetenekli isimlerinden 2006 doğumlu Efe Postel ile 2007 doğumlu oyuncular Emirhan Serbest, Berkay Gönül, Yücel Çağın Başaran ve Enes Akman kulübümüz ile 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atarken, Tofaş Spor Kulübü olarak oyuncularımıza yeni kariyer yolculuklarında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.