Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özel halk otobüsünde fenalaşan bir vatandaş, şoförün güzergâh değiştirerek hastaneye ulaştırmasıyla hayata tutundu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, toplu taşımada vatandaşların güvenliğini ve sağlığını ön planda tutan duyarlı ve örnek davranışı, bir kez daha takdir topladı. 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.45’te Mevlana İstasyon Caddesi–Yoğunburç hattında sefer yapan 101 kodlu özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, bir kadın yolcu, telefon görüşmesi sırasında ani şekilde baygınlık geçirdi.

Yolcuların uyarılarıyla durumu fark eden otobüs şoförü Turgut Toprak, hızla harekete geçerek güzergâhını değiştirip, aracını eski Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yönlendirdi. Bu hızlı ve doğru müdahale sayesinde, baygınlık geçiren yolcu, sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek, şoför Turgut Toprak’ı ve tüm otobüs çalışanlarını kutladı.

Başkan Büyükkılıç’ın bu olay ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaş odaklı hizmet anlayışını ve sosyal sorumluluk bilincini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.