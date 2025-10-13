TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta karşılaşmasında İtalya deplasmanda Trapani Shark ile karşı karşıya gelecek.BURSA (İGFA) - FIBA organizasyonu Basketball Champions League’de (BCL) 2025-2026 sezonuna Bnei Penlink Herzliya galibiyetiyle başlayan TOFAŞ, normal sezon D Grubu 2. hafta mücadelesinde İtalya temsilcisi Trapani Shark’a konuk olacak.

Hafta sonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sahasında Türk Telekom’u 85-73 yenerek ligdeki 2. galibiyetini alan Mavi Yeşilliler, Avrupa kupasında da 2’de 2 yapmak istiyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında sahasında La Laguna Tenerife’ye 78-84 mağlup olan rakip Trapani, 12 Ekim Pazar günü Reyer Venezia ile oynadığı İtalya Serie A Ligi maçını ise uzatmada 109-102 kazanmıştı.

Pala Shark’ta oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Portekiz’den Paulo Marques; Polonya’dan Michal Proc ve Almanya’dan Carsten Straube hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda sıradaki maçını 28 Ekim 2025 tarihinde La Laguna Tenerife ile evinde yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 19 Ekim Pazar günü saat 18.00’de deplasmanda Mersin Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacak.