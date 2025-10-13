Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kurak geçen yaz aylarının ardından 2025 yılının en fazla yoğunluğa sahip yağışlarını taşkın ve birikintilere neden olmadan kaynaklara ulaştırdı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, son 65 yılın en kurak yaz aylarının ardından gelen yağışların olumsuzluklara yol açmadan su kaynaklarına ulaşmasını sağlamak için 24 saat esasına göre sahada görev yaptı. Yer yer metrekareye 52 kilogram düşen yağışlar, güçlü altyapı sayesinde sorunsuz bir şekilde taşındı.

10 Ekim Cuma günü başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur ile birlikte Kaynarca’da metrekareye 52 kilogram, Hendek’te 44 kilogram, Sapanca’da 38 kilogram ve Adapazarı’nda 32,9 kilogram yağış kaydedildi. Alınan önlemler ve güçlü altyapının sorunsuz çalışması ile birlikte suya ihtiyacı olan kaynaklar bereketli yağış miktarı ile buluştu.

“YAĞIŞLARIN HER DAMLASINI KAYIPSIZ ŞEKİLDE TAŞIYORUZ”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Bu yağış sistemini çok uzun zamandır bekliyorduk. Kuruyan dere yatakları 3 gün boyunca devam eden yağışlarla yeniden hayat buldu. Önümüzde yine yağışlı günler var. Her damlası kayıpsız bir şekilde kaynaklarımıza ulaşsın diye yoğun bir çaba gösteriyoruz. Umuyoruz ki bu yağışların ardından Sapanca Gölü için yükseliş gözlemleriz” ifadeleri kullanıldı.