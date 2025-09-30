Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı listede Trakya Üniversitesi’nden 5 öğretim üyesi yer aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Stanford Üniversitesi ve Elsevier iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde Trakya Üniversitesi’nden 5 öğretim üyesi yer aldı. 2024 yılı verilerine göre oluşturulan liste, bilimsel üretkenlik ve etki düzeyine göre belirleniyor.

Bu başarı, Trakya Üniversitesi’nin küresel bilim dünyasına sunduğu katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Üniversite, akademisyenlerinin uluslararası düzeydeki çalışmalarıyla bilimsel saygınlığını pekiştirdi.

Listeye giren Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri şöyle:

Prof. Dr. Metin Aydoğdu

Prof. Dr. Cem Tokatlı

Doç. Dr. Gökhan Açık

Doç. Dr. Alper Çiçek

Doç. Dr. Selçuk Korkmaz

KÜRESEL BAŞARI

