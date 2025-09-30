AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve beraberindeki heyetle birlikte Karatay’daki yatırımları yerinde inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ı belediyede ağırladı. Ziyarete AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Kazım Küçükçöğen, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ile AK Parti Konya İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Belediye ziyareti sonrasında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Başkan Hasan Kılca’dan Karatay Belediyesi’nin yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı. Cemil Yaman ve beraberindeki heyet; Türkiye’nin en büyük Engelsiz Yaşam Merkezi, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk etabı olan Karatay Arastası, yeni Karatay Spor Merkezi, Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, Mevlana Gül Parkı ve Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

KILCA: KARATAY’IMIZA HİZMET ETMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyaretlerinden dolayı Cemil Yaman ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Konya ve Karatay için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Kılca; “Bizler ekibimizle, teşkilatlarımızla ve milletvekillerimizle birlikte Konya’mıza ve Karatay’ımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, onların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. En büyük destekçimiz her zaman genel merkezimiz ve teşkilatlarımız oldu. Ne zaman Ankara’ya gitsek milletvekillerimizden destek alıyor, olumlu sonuçlarla dönüyoruz. Bu destek bizlere güç katıyor, motivasyonumuzu artırıyor.

Karataylı hemşehrilerimiz bugüne kadar Cumhurbaşkanımızı en yüksek oranda desteklediler ve desteklemeye devam ediyorlar. Biz de onlara ne kadar hizmet etsek az olduğuna inanıyoruz. Yalnızca belediyecilik görevlerimizle yetinmiyor; eğitimden sağlığa, çevreden diğer alanlara kadar kamu kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde vatandaşlarımız için hizmet üretiyoruz. Cumhurbaşkanımıza Allah hayırlı, uzun ömürler versin. Biz de onun yükünü hafifletmek, yolunu güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

YAMAN: MİLLETİMİZE HİZMET ETMEK EN BÜYÜK DAVAMIZ

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise Karatay Belediyesi’nin yatırımlarının Türkiye’ye örnek nitelikte olduğunu vurgulayarak, Hasan Kılca ve ekibini tebrik etti.

Yaman, açıklamasında şunları söyledi; “Karatay Belediyesi’nin ortaya koyduğu hizmetleri görmekten büyük memnuniyet duydum. Özellikle Türkiye’nin örnek projelerinden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni çok beğendim. Bu tür projeler, hem ilçe hem de ülke çapında diğer belediyelere örnek teşkil ediyor. Allah aziz milletimize hayırlı ve güzel hizmetler yapabilmeyi nasip etsin. Biz genel merkez olarak belediye başkanlarımızı ve teşkilatlarımızı ziyaret ediyor, Ankara’ya ulaştırılması gereken bilgi akışını sağlamaya gayret ediyoruz.

Belediyecilik gerçekten zor bir görevdir. Ben de belediye başkanlığı yaptım, belediyenin her kademesinde görev aldım. Dünyanın en zor işini yapıyoruz, ancak aynı zamanda dünyanın en onurlu ve asil halkına hizmet ediyoruz. Bizim tek derdimiz, davamız aziz milletimizin yaşam standartlarını yükseltmektir. Hep beraber daha neler yapabileceğimizi konuşuyor ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri planlıyoruz. Bu doğrultuda sizlere ve ekibinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah güç ve kuvvet versin.”