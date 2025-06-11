Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Sivas Belediyesi öncülüğünde kutlama programı düzenlendi.SİVAS (İGFA) - Kongre Müzesi Bahçesi’ndeki programa; Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli okulların stant açtığı etkinlikte, öğrenciler tarafından sergilenen sıfır atık temalı gösteriler beğeni ile takip edildi.

Programda konuşan Başkan Dr. Adem Uzun, Belediye tarafından çevreyi korumak için yapılan çalışmalara değinerek “Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Etkinlikte ayrıca Belediye tarafından düzenlenen “Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor” isimli atık yağ toplama yarışmasında dereceye giren vatandaşlara ödülleri takdim edildi. En çok atık yağ toplayan Demet Keskin 3 çeyrek, ikinci olan Durmuş Aydın 2 çeyrek ve yarışmada üçüncü olan Serap Kartal 1 çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Atık pil toplama yarışmasında ise birinci olan Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu öğrencileri Ankara gezisi ile ödüllendirilirken, ikinci olan İnönü İlkokulu’na 100 adet kitap, üçüncü olan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu’na yazıcı hediye edildi. Yarışmaya katılan ve etkinliğe destek veren diğer okullar ise spor seti ve teşekkür belgeleri verildi.