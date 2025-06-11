Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünya çapında saygı duyulan tıp insanı Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yaşargil’in sadece hekim olarak değil, bilimsel çalışmaları ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk tıbbının gururu olduğunu vurguladı.

Bahçeli, mesajında Yaşargil’in uluslararası bilim camiasında Türkiye’yi en üst düzeyde temsil ettiğini, eserleri ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olduğunu ifade etti.

“MİRASI BİLİM VE MİLLETE ADANMIŞLIĞIN ÖRNEĞİ OLACAK”

MHP lideri, Prof. Dr. Yaşargil’in azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatının gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirterek, onun mirasının yalnızca tıp alanında değil, bilime ve millet hizmetine adanmışlığın en yüksek örneği olarak yaşacağını söyledi.

Bahçeli, sosyal medyasında paylaştığı mesajını “Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” ifadeleriyle tamamladı.