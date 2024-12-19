İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sahilköy Mahallesi bölgesinde yapılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeleri ve silah ele geçirildi.NURCAN KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şile Sahilköy Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Opersyonda, 5 kilo 100 gram Kokain, 60 gram extacy toz, 55 gram marihuana, 190 gram afyon sakızı, 90 adet lyrica hap, 4 adet tabanca, 25 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şile’de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: Bir gözaltı!
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