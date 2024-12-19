Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılı için asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında başladı. Toplantısında işçi ve işveren tarafları ilk tekliflerini masaya yatırıldı.ANKARA (İGFA) - 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu‘nun üçüncü toplantısına başladı.

7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen toplumsal anlamda tüm kesimleri ilgilendiriyor. Komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık’ta gerçekleştirdi. Üçüncü toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında Bakanlık’ta yapıldı.

Toplantıya, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye’nin en büyük konfederasyonu olan TÜRK-İŞ temsil ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “Artık işçi ve işveren kesimlerinden teklifler bekliyoruz. Bu teklifler geldikten sonra tekrar başkanlarımızla görüşerek süreci tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde asgari ücreti belirlemeyi düşünüyoruz” dedi. Bakan Işıkhan, dördüncü bir toplantıya gerek olup olmayacağına dair ise, “Üçüncü toplantıyı bir yapalım, ondan sonra durumu değerlendiririz.” ifadelerini kullandı.