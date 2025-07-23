Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde başlatılan uygulama ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli alabilecek.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, MHRS'de öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

Daha önce randevularını normal olarak alan, hastanelere gittiklerinde acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak faydalanabilen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları artık randevu aşamasında öncelikten yararlanabilecekler.