Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda geleneksel hale gelen Gazi Yarı Maratonu bu yıl 30 Kasım 2025 tarihinde 7’nci kez düzenlenecek.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı dolayısıyla, Antep Savunması’nda şehit düşen 6 bin 317 kahramanın anısını yaşatmak ve “Spor Şehri Gaziantep” hedefiyle kentteki spor kültürünü daha da yaygınlaştırmak amacıyla organize edilen maraton, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından sporcuları bir araya getirecek.

Geçmiş yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi gören etkinlikte sporcular bu yıl da 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki ayrı parkurda yarışacak. Dereceye giren sporculara para ödülü verilecek.

Maratona katılmak isteyen sporcular için başvurular 24 Temmuz 2025’te başlayacak. Kayıtlar, 21 Kasım 2025 tarihine kadar https://gaziyarimaratonu.gaziantep.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.