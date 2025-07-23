Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmesi için dört dönemden oluşan kapsamlı bir “Yaz Okulu” programı hazırladı.ANKARA (İGFA) - Başkent’in dört bir yanındaki Aile Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kulüplerinde hayata geçirilen programla, 7-14 yaş arası 1800 çocuk, yaz boyunca spordan sanata, robotik kodlamadan yüzmeye kadar pek çok branşta eğitim alarak hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların daha güvenli, eğlenceli ve eğitici bir yaz tatili geçirmesi için harekete geçti. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Ankara’nın dört bir yanındaki Aile Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kulüplerinde başlatılan Yaz Okulu programı, 7-14 yaş arası 1800 çocuğa unutulmaz bir yaz tatili yaşatacak.

Eğitim, sanat ve sporu bir araya getiren program sayesinde çocuklar, yüzmeden drama atölyesine, matematikten robotik kodlamaya kadar birçok alanda gelişim fırsatı yakalayacak. ABB’nin tam gün süren Yaz Okulu programıyla çalışan aileler de rahat bir nefes alacak.

ÇALIŞAN ANNELERE ÖNCELİK VERİLDİ

Altındağ, Mutlu, Ahmetler, Batıpark, Sincan, Aktepe Çocuk Kulüpleri ile Elvankent, Esertepe, Etimesgut, Kuşcağız, Mutlu, Osmanlı, Sincan ve Yahyalar Aile Yaşam Merkezlerinde düzenlenen Yaz Okulu’nda kayıt sürecinde özellikle çalışan annelerin çocuklarına öncelik tanındı. Böylece çocuklar kaliteli zaman geçirirken aileler de günlük yaşamlarını daha rahat organize edebilecek.

Program kapsamında çocuklar; Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilgisi gibi temel derslerin yanı sıra değerler eğitimi, drama, işaret dili, robotik kodlama, resim, takı tasarımı, hızlı okuma, el sanatları, masa tenisi, jimnastik, yüzme ve karate gibi birçok farklı branşla tanışma fırsatı bulacak.

Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar hem akademik hem de sosyal yönden gelişim sağlayacak.