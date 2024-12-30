Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, asgari ücretin belirlenmesinin ardından marketlerde eş zamanlı denetim yaptı. Reyonlar ve tezgahlar tek tek kontrol edildi, reyon-kasa fiyatı karşılaştırması yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da yeni yıl öncesi haksız fiyat artışına karşı harekete geçen ekipler, şehir genelinde çok sayıda market ile birçok işletmede eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.



Market reyonlarındaki ürünleri tek tek kontrol eden ekipler, reyon fiyatı ile kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Reyon fiyatları üzerinde de incelemeler yapan, sistem kontrolleriyle haksız fiyat artışını denetledi ve vatandaşın mağduriyet yaşamasını engellemek için yoğun bir mesai harcadı.

Ulusal ve yerel zincir marketlerde temel gıda ürünleri, meyve, sebze ve hijyen ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyat etiketlerine bakıldı.

Haksız fiyat artışı ve reyon-kasa farkına geçit vermeyen ekipler, eksiklik ve olumsuzluk tespit edilen marketlere idari yaptırımlar uyguladı.

Ekipler, kasa ve reyon ürünlerinin fiyat etiketlerindeki farklılıklar, haksız fiyat artışı gibi hususlarla ilgili denetimlerimiz yoğunlaşarak devam edeceğini duyurdu.