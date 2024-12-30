TÜİK, 2022 yılına ilişkin Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerini yayımladı. Hizmet ihracatının yüzde 64,4'ünü, hizmet ithalatının yüzde 56,3'ünü büyük ölçekli girişimler yaptı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ait Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticaret verilerini açıkladı.

Seyahat hariç uluslararası hizmet ticareti verileri ile yapısal iş istatistikleri ve yabancı kontrollü girişim istatistikleri verileri eşleştirilerek uluslararası hizmet ticareti yapan girişimlerin özellikleri elde edildi.

Girişim özelliklerine göre uluslararası hizmet ticareti istatistikleri verilerine göre 2022 yılında hizmet ihracatının yüzde 64,4'ü, hizmet ithalatının ise yüzde 56,3'ü büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı. Hizmet ihracatının yüzde 6,7'sini yapan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 63,2'sini oluşturdu.

Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ihracatındaki payı yüzde 12,2 iken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin ihracattaki payı yüzde 16,2 oldu. Hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 3,0'ını oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler, hizmet ihracatının yüzde 64,4'ünü yaptı.

Hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 54,2'sini oluşturan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, hizmet ithalatının yüzde 7,5'ini yaptı.

Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ithalatındaki payı yüzde 8,5 olurken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9 oldu. Hizmet ithalatının yüzde 56,3'ünü, hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 4,9'unu oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

HİZMET İHRACATININ YÜZDE 72,6'SINI ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA FAALİYETİ OLUŞTURDU

Toplamda 47 milyar 420 milyon dolar olan hizmet ihracatının 34 milyar 442 milyon dolarını ulaştırma ve depolama faaliyetindeki girişimler gerçekleştirirken, bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimlerin hizmet ihracatı 3 milyar 576 milyon dolar oldu. Hizmet ihracatında 3 milyar 116 milyon dolar imalat sanayiindeki girişimler tarafından yapılırken ana faaliyeti finans ve sigorta olan girişimlerin hizmet ihracatı 1 milyar 571 milyon dolar oldu.

Hizmet ticaretinde 35 milyar 933 milyon dolarlık ithalatın 10 milyar 604 milyon doları imalat sanayinde faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.

Hizmet ihracatının yüzde 15,6'sını, ithalatının ise yüzde 28,7'sini yabancı kontrollü girişimler yaparken, finansal hizmetlerde ihracatın yüzde 60,1'ini, ithalatın ise yüzde 72'sini Türkiye kontrollü girişimler gerçekleştirdi.