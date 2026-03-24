Bayburt’tan toplam 40 öğrencinin katılım sağladığı yarışmada, Milli İrade Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Seçil Şubatlıoğlu, “Köklerden Gelen Adın Sırrı” adlı eseriyle il birinciliğine layık görüldü.

Milli İrade Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çakır, bu başarıyı ikinci kez etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl Feyzanur Binbir isimli öğrencilerinin Bayburt birinciliği ve ardından Türkiye dördüncülüğü kazandığını hatırlatan Çakır, bu yıl da Seçil Şubatlıoğlu ile Bayburt birinciliği gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Okul Müdürü, başarıda emeği geçen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gamze Polattimur’u ve öğrencisini kutlayarak, Türkiye genel sıralamasında da derece beklediklerini dile getirdi.

Büyük Final 2 Nisan’da İstanbul’da

İl birincilerinin belirlenmesinin ardından gözler büyük finale çevrildi. Yarışmanın Türk Dünyası’nı kapsayan dev finali, 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Yahya Kemal Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bayburt birincisi Seçil Şubatlıoğlu ve diğer illerin birincileri, büyük final öncesinde refakatçileri eşliğinde 29 Mart 2026 Pazar günü başlayacak olan özel bir İstanbul gezisine katılacaklar.