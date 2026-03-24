Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış aylarının ardından sokaklarda biriken kalıntıları temizlemek için yoğun mesai harcıyor.

Bayburt Kalesi Çöplerden Temizlendi

Belediye ekipleri temizlik seferberliğine kentin simgesi olan Bayburt Kalesi’nden başladı. Tarihi mekânda yapılan çalışmalarda devasa boyutlara ulaşan çöp yığınları tahliye edildi. Kale içerisinde biriken atıklar, tarihi dokuya karşı sergilenen duyarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sokaklar Tazyikli Suyla Yıkanıyor

Kış mevsimi boyunca yollarda ve kaldırımlarda biriken çamur ile çakılların temizlenmesi amacıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere ve mahalle aralarına öncelik veren ekipler, Mehmet Çelebi Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada tazyikli suyla yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

Çevrenin daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması hedeflenen bu çalışmaların, hava şartlarının uygunluğuna bağlı olarak şehrin tamamında sürdürülmesi planlanıyor. Belediye yetkilileri, bahar mevsimi boyunca temizlik faaliyetlerine ara vermeden devam edileceğini belirtti.