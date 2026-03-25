Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda, baharın gelişiyle birlikte yeniden dirilişi, birlik ve beraberliği simgeleyen Nevruz, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yansıtan etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte 17 Türk devletini temsil eden bayraklarla geçiş gerçekleştirilirken, bayrak, Nevruz Bayramı bugün ve esenlik muştusu adlı şiirler seslendirildi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Program kapsamında Dede Korkut ve Bamsı Beyrek temsili sahnelendi. Türk dünyasının bilge atası Dede Korkut’u Kurban Çil, Bamsı Beyrek’i ise Samet Erdaş canlandırdı.

Programda ayrıca izleyenlere Bamsı Beyrek Okçuluk Kulübü tarafından okçuluk gösterisi sunuldu.

Türk kültüründe geçmişi eskiye dayanan, denge, kuvvet ve beceriye dayalı geleneksel spor dallarından biri olan mas güreşi, öğrenciler tarafından sergilenen gösteriyle tanıtıldı.

Bayburt barlarının oynandığı kutlamalarda, nevruz geleneğinin simgeleri arasında yer alan örste demir dövme ve ateşten atlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Nevruz, aziz milletimizin köklü tarihinden süzülerek günümüze ulaşan birlik ve beraberlik, kardeşlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden birisidir. Ortak geçmişimizin izlerini taşıyan bu kadim bayram, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören anlayışımızın ve ortak değerler etrafında kenetlenme irademizin anlamlı bir ifadesidir. Orta Asya’dan Anadolu’ya, Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir gönül coğrafyasında yüzyıllardır yaşatılan Nevruz, bizlere dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte güç olmayı hatırlatan köklü bir mirastır" dedi.

Renkli görüntülere sahne kutlamalar, at binme, ok atma, geleneksel oyunlar, ikramlar ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.