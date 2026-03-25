Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın merakla beklenen 33. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Üç adayın kıyasıya yarıştığı demokratik yarışta, delegelerin çoğunluğunun desteğini alan Burhanettin Kahrıman, odanın yeni başkanı seçildi.

Bayburt’taki şoför esnafının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, sandık sonuçları sayım işleminin ardından netlik kazandı. Seçimde Burhanettin Kahrıman 210 oy alarak ipi göğüslerken, mevcut başkan Zekeriya Mevlütoğulları 143 oyda kaldı. Diğer aday Ali Yıldırım ise esnaftan 78 oy aldı.

Rövanşı 67 Oy Farkla Kazandı

2022 yılında yapılan bir önceki kongrede mevcut başkan Zekeriya Mevlütoğulları’na 25 oy farkla kaybeden Burhanettin Kahrıman, bu kez sandıktan zaferle çıktı. En yakın rakibine 67 oy fark atan Kahrıman, bu sonuçla oda yönetiminde önemli bir değişimin fitilini ateşlemiş oldu.

“Hizmet Odaklı Yeni Bir Dönem Başlıyor”

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Burhanettin Kahrıman, güçlü bir yönetim kadrosuyla yola çıktıklarını ifade etti. Kendisine güvenen tüm delegelere teşekkür eden Kahrıman, yeni dönemde şoför esnafının sorunlarına odaklanan, çözüm ve hizmet merkezli bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini vurguladı. Kahrıman, sonucun Bayburt ve tüm şoför camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

İşte Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu

Burhanettin Kahrıman başkanlığında şekillenen yeni yönetim ve denetim kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Serkan Karabulutoğlu, Vahdettin Kalacoş, Mehmet Ayaz, Hidayet Bakır, Tevhit Öztürk ve Aydın Hökenek.

Denetleme Kurulu: Arif Sevimli, Fatih Topçu ve Sezgin Ateş.