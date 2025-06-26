Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları’na kayıtlar devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Başkan Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde spor altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, “Sakarya’da her çocuğun sporla büyümesini istiyoruz” anlayışıyla önemli yatırımlara imza atıyor. Bu kapsamda, 4 ilçeye yeni kapalı spor salonları, 10 yeni saha ve sentetik alanlar kazandırılıyor.

ÇOCUKLAR SPORLA BULUŞUYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği halinde gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları da bu vizyonun önemli bir parçası olarak çocukları sporla buluşturmayı hedefliyor.

Yaz Spor Okulları’nda 7 – 15 yaş aralığında çocuklar için basketbol, voleybol, yüzme, futbol, tenis, atletizm, masa tenisi, jimnastik olmak üzere toplam 22 farklı branşta eğitim verilecek. Tüm eğitimler, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek.

SON KAYIT 30 HAZİRAN

Bir süre önce başlayan başvurular 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Programa katılmak isteyen ailelerin bu tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURULAR SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden, Spor Bilgi Sistemi aracılığıyla alınacak.

Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıdan sisteme erişim sağlanabiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi

“SPORLA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR…”

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar’ın yaptığı açıklamada, “Sakaryalı her çocuğumuzun sporla iç içe büyümesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yaz tatiline giren 7-15 yaş arası çocuklarımız için, çeşitli spor branşlarında uzman antrenörler eşliğinde şehir genelindeki spor salonlarımızda eğitim programları düzenleyeceğiz. Son başvuru tarihimizin 30 Haziran olduğunu hatırlatmak isterim. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporla gelişmelerine katkı sağlayacak bu programın önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.