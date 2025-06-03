SASKİ, şehrin simgesi Çark Deresi’nde 20 kişilik ekip ile temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte dere kenarında sosyal hareketliliğin artması ve dökülen polenler nedeniyle dere içerisine biriken atık maddeler toplandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi kenarında ve içerisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bir yandan dere kenarında uzayan yabani otlar biçilirken diğer yandan ise dere içine atılan atık maddeler toplandı.

20 kişilik ekibin gerçekleştirdiği çalışma ile Çark Deresi adeta bayram tatiline hazır hale getirildi. Polen ve çöplerin toplandığı dere yatağı ise görünümü ile şehrin simgesine yakışır hale geldi. Akşam saatlerinde kapakların açılması ile durağan su ise yerini Sapanca Gölü’nden gelecek temiz suya bırakacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yağışlı mevsimin geride bırakıldığını, hava sıcaklıklarının artması ile su kaynaklarının sağlığına gösterilen özeni ileri seviyeye taşındığının altı çizilerek, "Şehrimizin sosyal ve tarihi değeri ile önemli simgesi haline gelen Çark Deresi’nde de bu kapsamda rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz" denildi.