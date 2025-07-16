SASKİ, Sapanca Gölü’nün 25 metre derinliğinde başlattığı su alma hatlarındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Su kalitesinin korunması için yürütülen çalışmada görev yapan profesyonel dalgıç ekibi ise, şehrin göz bebeği Sapanca Gölü’nün su kalitesi ve geleceği için tasarruf çağrısında bulundular.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nden temin edilen içme suyunun kalitesini korumak için başlattığı temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor

Profesyonel dalgıç ekibi ile 2 bin 500 metrelik hat içinde devam eden çalışmalar kapsamında doğal yollar ile oluşan tortu ve bitkiler vakum yöntemi ile temizleniyor.

45 gün boyunca sürmesi planlanan temizlik süreci sonunda hattın iletim kapasitesi artacak. İşlemler tamamlandığında ise Sapanca Gölü’nün içme su kalitesinin sürdürebilirliği güvence altına alınacak. Kıyı kesiminden bin 200 metre kadar uzaklıkta devam eden hat temizliği ise bir ay boyunca devam edecek. 45 yıllık meslek tecrübesine sahip profesyonel balık adam ve dalış amiri Ahmet Tezer, “Bugüne kadar birçok baraj ve içme suyu hattında görev aldım. Ancak Sapanca Gölü içme suyu kalitesi açısından son derece özel bir konumda. Vatandaşlarımızdan bu değeri korumaları ve kirletmemeleri konusunda duyarlılık bekliyoruz” dedi.

“GÖLÜN KAPASİTESİ SINIRLI, KULLANIMDA TASARRUF ŞART”

Dalış gözetmeni Özcan Karabulut, Sapanca Gölü’nün korunması gerektiğine dikkat çekerek, “25 metre derinlikte, kıyıdan bin 206 metre açıkta çalışıyoruz. Sapanca Gölü, içme suyu olarak kullanım açısından son derece yüksek değerlere sahip. Ancak sınırlı bir kapasitesi var. Yoğun nüfus, artan su tüketimi ve azalan yağışlar, bu doğal kaynağın sınırlarını zorluyor. Herkesi suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.