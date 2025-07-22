Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaali’de yalnızca kadınlara özel olarak hizmete sunduğu Kadınlar Plajı, sezona ilk ayda 10 bin ziyaretçiyle rekor kırarak başladı. Kadınların gönül rahatlığıyla tatil yapabildiği tesis yazın gözdesi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaali Sosyal Tesisleri,kısa sürede Sakarya’nın ve bölgenin en çok tercih edilen yaz rotalarından biri haline geldi. 17 Haziran’da sezonu açan tesis ilk ayında 10 bin ziyaretçiyi misafir etti.

Hizmet kalitesi, vatandaş memnuniyeti ve tatilcilere sunduğu imkanlarla vatandaşların yaz sezonu listesinde birinci sıraya yerleşen tesis, özellikle bu sezon çevre şehirlerden de yoğun şekilde ziyaretçi almaya başladı.

Gürültüye ve şehir kalabalığına uzak, sahille iç içe bir noktada yer alan sosyal tesis sunduğu rahat ortam ve kadınlara özel konseptiylesezonun ilk ayında kendi rekorunu kırdı.

Sadece kadınlara hizmet veren konsepti sayesinde kadınlar kendilerini huzurlu ve güvende hissediyor.

Ailelerin ve çocuklu kadınların da sıkça ziyaret ettiği tesis, bölgeye canlılık katarak kısa sürede turizmin uğrak noktası oldu.

Haftanın 6 günü hizmet veren tesis, her pazartesi günü bakım nedeniyle kapalı tutuluyor.

Kadınlar Plajı’nda20 bin metrekare alan üzerinde korunaklı ve kapalı plaj alanı, yüzme havuzu, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor ve yeşil alanlar ve kafeterya bulunuyor.