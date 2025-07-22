Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula’da muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla buluşarak talepleri yerinde dinledi.MUĞLA (İGFA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Başkan Aras’a ziyaretleri sırasında Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner eşlik etti.

Program kapsamında ilk olarak Ula Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan Aras, belediye personeliyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Ula’daki mahalle muhtarlarıyla buluşan Başkan Aras, vatandaşların talepleri ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretler kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Ula İlçe Başkanı Mustafa Özdeş, Ula Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Ula Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çatak da ziyaret edildi. Ayrıca Ula Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Esnaf Kefalet Kooperatifi’nde de temaslarda bulunularak yerel esnafın beklentileri dinlendi.

Saha ziyaretleri sırasında devam eden belediye çalışmalarını da inceleyen Başkan Aras, kent hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş memnuniyeti açısından değerlendirmelerde bulundu.

Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, “Ahmet Başkanımız sağ olsun, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bugün ilçemizde muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Başkanımızın desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.

BAŞKAN ARAS: “MUĞLA'NIN HER NOKTASINDA HALKIMIZLA BİRLİKTEYİZ”

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Aras, Muğla’nın her ilçesinde olduğu gibi Ula’da da yerel yönetim anlayışımızı katılımcılık, şeffaflık ve ortak akıl ilkeleriyle sürdürdüklerini belirterek, "Bugün Ula’da muhtarlarımızla, oda başkanlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek yerel sorunları ve çözüm yollarını yerinde konuştuk. Muğla’nın her köşesinde halkımızla birlikte, onların ihtiyaçlarına duyarlı bir yönetim anlayışı sergilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.