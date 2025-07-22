Altınay Savunma Teknolojileri, uydu haberleşmeden silah sistemlerine, motor sürücülerden kargo sistemlerine uzanan geniş portföyü ile IDEF 2025’te sektörle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Fuar Merkezi’nde 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025, savunma sektöründeki son teknolojilere ve gelişmelere ev sahipliği yaptı.

Altay Tankı, Milli Muharip Uçak KAAN, MİLGEM gibi önemli birçok projede yer alan Altınay Savunma Teknolojileri, IDEF 2025’te tanıttığı yeni nesil savunma sistem ve ürünleriyle yoğun ilgi gördü.

Şirket, 7 no’lu salonda yer alan 7-C15 numaralı standında sergilediği ürünlerle yerli ve milli üretim kapasitesini, mühendislik gücünü ve inovatif vizyonunu sahaya taşıdı.

Fuar boyunca hem yerli hem uluslararası ziyaretçileri ağırlayan Altınay Savunma Teknolojileri’nin standında; ilk kez tanıtımı yapılan 4 eksenli yeni nesil SATCOM Pedestali, yüksek hassasiyetli XMotion Sürücü Ailesi, Salan Bomba Bırakma Ünitesi, Yeni Nesil Gimbal Sistemi ön plana çıktı.

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, sürdürülebilir büyüme stratejileriyle birlikte üretimin Ar-Ge ve ürün teknolojilerine gerçekleştirdiğimiz yatırımları somut çıktılar olarak sahaya yansıttıklarını kaydetti. Mercan, askeri uygulamaların yanı sıra afet yönetimi ve insani yardım gibi kritik alanlarda da yüksek katkı sunabilecek sistemlerimiz, birer teknolojik ürün olmanın ötesinde; ekip ruhunun ve uzun vadeli vizyonun bir parçası olarak değerlendirildiğini kaydetti.

GİMBAL UÇUŞTA GÖZ, GÖREVDE REHBER OLACAK

Altınay Savunma Teknolojileri, fuarda ilk defa tanıttığı sistem ve ürünlerin operasyonel süreçlerde sağlayacağı verimliliği ve desteği gösteren çok yönlü hizmetlerini de aktardı.

Öne çıkan teknolojilerden Yeni Nesil Gimbal Sistemi ile ilgili detayları paylaşan Burak Mercan, “Sistemimiz; 1,5 kg’lık kompakt yapısı, 360 derece sınırsız görüş kabiliyeti ve gece-gündüz görev yapabilen gelişmiş görüntüleme yetenekleriyle geniş bir operasyonel alan sunuyor. Anlık veri işleme ve görüntü aktarımıyla sahadaki karar vericilere kesintisiz destek sağlaması farklı alanlarda stratejik destek sağlamasının da önünü açıyor. Yeni Nesil Gimbal Sistemi, yalnızca askeri ve güvenlik uygulamalarında değil; afet yönetimi, arama-kurtarma ve insani yardım operasyonlarında da kritik bir görev üstlenebilir” diye konuştu.