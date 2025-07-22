Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) Gazze’deki soykırımı kınadı, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişini vurguladı. Erdoğan, 2024’te savunma ihracatı yüzde 29 artarak 7,15 milyar dolara ulaştığını kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) yaptığı konuşmada, küresel rekabetin arttığı bir dönemde Türkiye’nin savunma sanayiinde kaydettiği başarıları ve Gazze’deki insanlık dramını ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güç dengeleri yeniden belirleniyor, uluslararası rekabet kızışıyor. Gazze’de bir deri bir kemik kalmış çocukların açlığı bizim derdimizdir. İsrail’in Nazileri aşan soykırımını insanlık gündeminde tutuyoruz” dedi.

Gazze’deki duruma sert tepki gösteren Erdoğan, “Her gün onlarca masum, ekmek ve su bulamadığı için can veriyor. Bu acımasızlığı insanlık onuru taşıyan kimse kabul edemez. Gazze’deki soykırıma sessiz kalan, İsrail’in insanlık suçlarına ortak olur. Gelin, bu vahşete ‘Artık Yeter’ diyelim” çağrısında bulundu. Erdoğan, ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımların Gazze’ye ulaşmasının öncelik olduğunu vurguladı.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı - IDEF 2025 https://t.co/PZmLgzeqPt — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2025

SAVUNMA SANAYİİNDE REKOR BÜYÜME

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte ambargolar ve baskılarla karşılaşan Türkiye’nin bugün dünya piyasalarına damga vurduğunu belirtti.

2024’te savunma ve havacılık ihracatının yüzde 29 artarak 7 milyar 154 milyon dolara ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Haziran ayı ihracatının ise yüzde 10,4 artışla 623 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Savunma sanayisinin yerlilik oranının yüzde 80’lerin üzerine çıktığını kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği bu başarıların, küresel arenada stratejik bir güç olarak konumunu pekiştirdiğini söyledi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1947601821486243949