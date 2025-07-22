Konya Valiliği, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, tarımda nitelikli üretimi artırmak ve gençleri sektöre kazandırmak amacıyla tarihi bir mesleki eğitim protokolüne imza attı.KONYA (İGFA) - Konya Valiliği, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi arasında imzalanan mesleki eğitim iş birliği protokolüyle, tarım alanında eğitim gören gençler burs, staj ve uygulamalı eğitim fırsatlarıyla donatılarak kırsalda nitelikli üretimin ve tarımsal sürdürülebilirliğin önünü açacak.

Dünya genelinde giderek artan nüfus ve buna bağlı gıda ihtiyacının karşılanması noktasında tarım ve gıda arz güvenliği yeniden öncelik haline gelirken, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele için de tarımda eğitimli iş gücüne olan ihtiyaç artıyor. Protokol kapsamında özellikle iklim değişikliğine dayanıklı ürün geliştirme, iyi tarım uygulamaları, tarımsal verimlilik ve sürdürülebilir üretim konularında eğitilmiş genç bireylerin sektöre kazandırılması amaçlanıyor.

MESLEK LİSELERİNİN VERDİĞİ EĞİTİME TARIMSAL ÜRETİM VE ENDÜSTRİ ALANLARINDA PRATİK DESTEK

İş birliği protokolü, Konya’daki Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Suğla Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çumra Çatalhöyük Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İvriz Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini kapsıyor. Protokol kapsamında Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, üyelerinin çocuklarına burs verilecek. Alanlarına ilk üç sıradan yerleşen öğrencilere de burs desteği verilecek.

Protokol çerçevesinde, 10. ve 11. sınıf öğrencilerine Mayıs-Eylül aylarını kapsayan beş aylık uygulamalı staj eğitimi verilecek. Tam zamanlı olarak işletmelerde gerçekleşecek staj sürecinde öğrencilere asgari ücret ödenecek. Staj dönemi boyunca sigorta ve ulaşım giderleri okul ya da veli tarafından karşılanacak. Yalnızca öğrencilere değil, öğretmenlere yönelik de uygulamalı eğitimler planlanıyor. Belirli dönemlerde okul öğretmenleri uygulama alanlarında eğitim alarak sektördeki güncel teknikleri yakından takip edebilecek.

GENÇ NÜFUS TARIMA YÖNLENDİRİLECEK

Türkiye'de genel yaş ortalaması 34,3 iken tarım sektöründeki çalışan yaş ortalamasının 56’ya yükseldiğine dikkat çekilen protokolde, bu durumun sürdürülebilir tarım açısından ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı. Genç ve özellikle kadın nüfusun tarım sektörüne kazandırılması, projenin en önemli hedefleri arasında yer alıyor.

VALİ İBRAHİM AKIN: “GIDA GÜVENLİĞİ KRİTİK ÖNEME SAHİP”

Vali Akın, “Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından stratejik bir yatırımdır” diyerek tüm kurumlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

RAMAZAN ERKOYUNCU: “TARIM ARTIK BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞUYOR”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu, bu iş birliğinin gençlerin tarıma nitelikli ve kalıcı bir şekilde dahil edilmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Özellikle genç kadınların sektöre katılımı teşvik edilecek.