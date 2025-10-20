Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen “Günümüzden Geleceğe Bilim Yolculuğu” şenliğine katıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen ve Eskişehir Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin desteklediği şenliği son gününde de muhteşem etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Şenliğin son gününe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin yanı sıra, Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, önceki dönem Belediye Başkanı Porf. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Ahmet Ataç da şenliğe katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Çocukların mutluluklarına ortak olmaktan doayı duyduğunu memnuniyeti dile getiren Başkan Ayşe Ünlüce, “Bizler, burada yer alan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ile Eskişehir’de gerçekten çok değerli ve zor bir işi başarıyoruz. Ancak bizim için önemli olan, bu çalışmaların dört duvar arasında kalmaması; sınıfların, okulların, laboratuvarların sınırlarını aşarak halka, özellikle de çocuklarımıza ulaşmasıdır.

İşte tam da bu nedenle, Sazova’da üç gündür büyük bir Bilim Şenliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız; çocuklarımızın bilimi sadece kitaplardan, sınıf içinden değil, burada doğrudan deneyimleyerek, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak.

Bilimi eğlenceli, ulaşılabilir ve hayatın içinde bir gerçeklik haline getirmek istiyoruz. Sevgili çocuklarımıza, gençlerimize, her yaştan bilimseverlere ve bilimi destekleyen tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bu bilim şenliğinin başta Eskişehir olmak üzere tüm Türkiye’ye ilham vermesini, bilimin ışığını her yere taşımasını diliyorum.” diye konuştu.

Etkinlik boyunca açık hava atölyelerinde “duvarsız öğrenme ortamı” anlayışıyla yüzlerce öğrenci bilimsel çalışmaları deneyimledi. Katılımcılar, alanında uzman akademisyenler eşliğinde bilimin eğlenceli ve keşif dolu dünyasına adım attı.

Şenliğin en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Türkiye’de ilk kez planetaryum ortamında sahnelenen “Gezegen Senfonisi” oldu. Gök kubbe altında müzik, ışık ve bilimin eşsiz uyumuyla gerçekleştirilen bu özel gösteri, izleyicilere adeta görsel ve işitsel bir şölen sundu.

Toplamda 65 farklı stantta düzenlenen 35 interaktif atölye çalışmasında her yaştan katılımcı, deneyerek ve keşfederek öğrenmenin keyfine vardı. Etkinlikler sayesinde bilimsel düşünme becerileri gelişirken, bilim daha da erişilebilir ve eğlenceli hale geldi.

Bilim gösterileri ve güneş gözlemleri ise şenlik alanının en yoğun ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı. Ziyaretçiler, bilimi sadece izlemekle kalmayıp, birebir deneyimleyerek öğrendi.