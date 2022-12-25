Şairzihni Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği 13 genel kurulunu Kağıthane Gültepede gerçekleştirdi.

Şairzihni Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği 13.olağan genel kurulu Divan seçiminin ardından,şehitlerimize saygı ve İstiklal marşımızın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığına Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,divan üyeliklerine Ömer Osmanoğlu,Erhan Özbak seçildi.

Şairzihni Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Öztürk Genel kurula hitaben açılış konuşması yaptı.

Şairzihni Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği 13.olağan genel kuruluna Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekinde katıldı.Öztekin Bayburtluların Dernekçiliği gerçek anlamda yaptığını belirtti ve genel kurula katılan hemşerilerimize teşekkür etti.

Konuşmaların ardından genel kurulda seçime geçildi.Halihazırda başkan olan Osman Öztürk tek listeyle seçime gitti.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan: Osman Öztürk

Haydar Özbak

T.Atalay Yazıcıoğlu

Recep Ertaş

Bayram Kalkanoğlu

Muradi Güler

Hayati Battal

Hüsamettin Terzi

Nurettin Yaşaroğlu

İsmail Kurban

Turgay Yaşaroğlu

Nurettin Akkoyun

Mehmet Ali Adıgüzel

Zeki Yazıcı

Halil Kazel

Vasfi Keskin

Adil Kızılaslan

Selim Güler

Yunus Terzi

Ayhan Şahin

Zekeriya Akbulut

Cenani Yazıcıoğlu

Bünyamin Şimşek

Köksal Makili

Murat Gör

Uğur Aktürk