Şairzihni Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği 13 genel kurulunu Kağıthane Gültepede gerçekleştirdi.
Şairzihni Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği 13.olağan genel kurulu Divan seçiminin ardından,şehitlerimize saygı ve İstiklal marşımızın okunmasıyla başladı.
Divan Başkanlığına Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,divan üyeliklerine Ömer Osmanoğlu,Erhan Özbak seçildi.
Şairzihni Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Öztürk Genel kurula hitaben açılış konuşması yaptı.
Şairzihni Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği 13.olağan genel kuruluna Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekinde katıldı.Öztekin Bayburtluların Dernekçiliği gerçek anlamda yaptığını belirtti ve genel kurula katılan hemşerilerimize teşekkür etti.
Konuşmaların ardından genel kurulda seçime geçildi.Halihazırda başkan olan Osman Öztürk tek listeyle seçime gitti.
Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
Başkan: Osman Öztürk
Haydar Özbak
T.Atalay Yazıcıoğlu
Recep Ertaş
Bayram Kalkanoğlu
Muradi Güler
Hayati Battal
Hüsamettin Terzi
Nurettin Yaşaroğlu
İsmail Kurban
Turgay Yaşaroğlu
Nurettin Akkoyun
Mehmet Ali Adıgüzel
Zeki Yazıcı
Halil Kazel
Vasfi Keskin
Adil Kızılaslan
Selim Güler
Yunus Terzi
Ayhan Şahin
Zekeriya Akbulut
Cenani Yazıcıoğlu
Bünyamin Şimşek
Köksal Makili
Murat Gör
Uğur Aktürk