Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 46. Halk Ekmek büfesini ve 6. Halk Mandıra şubesini Köprübaşı’nda açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Köprübaşı’nın ilçe oluşunun 35’inci yıldönümünde yapılan açılışta, hem ilk ekmeğin satışını yaptı hem de Halk Mandıra’nın ilk müşterisi oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında il merkezinde olduğu gibi ilçelerde de Halk Ekmek büfelerini ve Halk Mandıra şubelerini açmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Köprübaşı’nda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in de katıldığı törenle Halk Ekmek ve Halk Mandıra’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Başkan Ferdi Zeyrek’in yanı sıra Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Açılışı bugün yapmanın anlamlı olacağını düşündük”

Kendisine sürekli olarak Köprübaşı’nda Halk Ekmek ve Halk Mandıra’nın ne zaman açılacağının sorulduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Köprübaşı’nın ilçe oluşunun 35’inci yıldönümünde bu açılışı yapmanın anlamı olacağını düşündük ve bugün açılışı gerçekleştiriyoruz. Halk Mandıra, ülkemize örnek olacak bir projedir. Göreve geldiğimizde sulama kooperatiflerinden süt üreticilerine, tarıma dayalı kooperatiflerden arıcılara kadar tüm kooperatiflerle bire bir görüşme sağladık. Hepsinin tek tek dertlerini dinledik, neler yapabileceğimize baktık. Gördüm ki en sıkıntılı durumda olanlar süt üreticileriydi. Onlarla bir çalışma yapmaya karar verdik. Sütü kendilerinden yüzde 30 daha pahalıya alacağımızı söyledik. Hem üretim kapasiteleri arttı hem para kazanır hale geldiler. Bu şekilde aldığımız sütleri, mandıralarda 15 farklı süt ürününe dönüştürerek, piyasadan daha ekonomik olarak vatandaşlarımıza sunar hale geldik. En pahalı ürünümüz şarküterilerde 400 TL civarında iken burada 290 TL’dir. Bütün ürünleri yaklaşık yüzde 25 daha ucuza satıyoruz. Halkımızın ekonomik durumunun zor olduğu, insanlarımızın evden çıkarken ‘Bugünü nasıl geçiririm diye düşünür’ durumda olduğu, ‘Bugünlerden nasıl çıkarız’ denilen bu günlerde onların feryadını duymazdan gelemezdik. Bu projeleri yapmamızın ana nedeni bunlardır” dedi.

“Vatandaşlarımız mutfak masraflarını kısmak zorunda kalıyor”

Başkan Zeyrek, yaptıkları anket çalışmalarında vatandaşların tasarrufa gittiklerini gördüklerine dikkat çekerek, “Yaptığımız anketlerde şunu görüyorum. Vatandaşlarımın yarısından fazlası mutfak masraflarını kısmak zorunda kaldığını söylüyor. Vatandaşlarımızın yarıdan fazlası, en azından 2-3 market dolaşarak ürünlerin fiyatlarına baktıktan sonra pazara çıkar hale geldi. Sonuçlar böyleyken bir asgari ücret 22 bin 104 TL iken, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 24 bin TL olduğu, yoksulluk sınırının 78 bin TL olduğu, emeklinin ise 14 bin TL’ye mahkum bırakıldığı bu günlerde biz vatandaşımızın bu feryadını duymak zorundaydık. İşte Kent Lokantaları, Halk Mandıralar, Halk Ekmek tam bu noktada devreye giriyor ve uygun fiyatlı, sağlıklı ürünlerle hem üreticimizin yüzünü güldürüyoruz hem de vatandaşımızın cebine dokunuyoruz. Bugün Köprübaşı’mıza bu hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah tüm üreticilerimizin yüzünün güldüğü, halkımızın Halk Mandıra’ya ihtiyaç duymadığı günler gelinceye kadar bu hizmetleri aralıksız vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz bunları yaparken kendi cebimizden değil, bize emanet edilen paralardan harcayarak yapıyoruz. Seçimde hep söyledim, halkın parası halk için harcanacak. Geldiğimiz ilk günden beri halkımızın parası, halk için harcanıyor. Bu böyle devam edecek. Buradan çıkacak süt ürünleri de evlerinizde sofralarınıza yerini alacak, güzel evlatlarınızın sağlıklı gelişimi açısından faydalı olacak. Afiyetle yiyin” diye konuştu.

“Köprübaşı’na hayırlı olsun”

Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı da “İlçemizin bereketli topraklarında alın teriyle üretilen süt ürünlerinin hem ekonomik değer kazanması hem de halkımızın sofralarında sağlıklı ve uygun fiyatlara ulaşması amacıyla hayata geçiriliyor. Öncelikle bu projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyoruz. Halk Ekmek ve Halk Mandıra, Köprübaşı’mıza hayırlı olsun” dedi.

Fatih Taşlı, “Mandıra deyince akla çiftçimizin sütü geliyor. Burada sizlerden söz almak istiyoruz, kooperatifimiz hazır. İlçemizde 10-15 ton arası süt toplama sözünü alırsak en azından üreticilerimiz de buradan güler yüzle ayrılmış olurlar” diyerek destek istedi. Taşlı’nın bu sözleri üzerine Başkan Zeyrek de üreticilerden süt alımı için gereken işlemlerin başlatılacağı müjdesini verdi.

Halk Ekmek ve Halk Mandıra Vatandaşların Hizmetine Sunuldu

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve protokol üyelerinin katılımıyla Halk Ekmek ve Halk Mandıra’nın açılışı gerçekleştirildi. Başkan Zeyrek, ilk ekmeğin satışını gerçekleştirirken, Halk Mandıra’nın da ilk müşterisi oldu. Sonrasında da vatandaşlara ürünlerin satışını gerçekleştirdi.

Başkan Zeyrek, Halk Ekmek ve Halk Mandıra açılışından önce de Köprübaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal tesislerin açılışına katıldı.