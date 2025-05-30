Bayburt Kültür ve yardım derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvası,İstanbul’da 21 yıldır kesintisiz devam eden tek Dernekler arası Futbol turnuvası oldu. Bu yılda Turnuvanın Finalini Bayburt’ta oynanacak.

Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası, Dördüncü hafta sonunda Takımlar arasında oluşan puan durumu şöyle oluştu.

A GURUBU TAKIMLAR O G B M A Y AV P ÇAYIRYOLU 4 1 3 0 6 2 4 6 TAŞÇILAR 3 1 2 0 5 3 2 5 KALECİK 3 1 2 0 4 3 1 5 GÖKÇEDERE 3 0 2 1 2 4 -4 2 T.AĞÖREN 3 0 1 2 3 7 -4 1

B GURUBU TAKIMLAR O G B M A Y AV P SIRAKAYALAR 3 3 0 0 14 2 12 9 ARSLANDEDE 4 1 2 1 11 16 -5 5 TOMLACIK 3 1 1 1 10 11 -1 4 İS.AĞÖREN 3 1 0 2 6 6 0 3 ÇİFTETAŞ 3 0 1 3 10 6 -4 1

C GURUBU TAKIMLAR O G B M A Y AV P AKSAÇLI 3 2 1 0 4 2 2 7 KONURSU 3 2 0 1 10 2 8 6 HACIOĞLU 3 1 1 1 5 1 4 4 AKŞAR 3 1 1 2 2 7 -5 4 PINARGÖZÜ 4 0 1 3 2 11 -9 1

Dördüncü hafta sonunda oluşan İstatistikler şöyle:

Gol Krallığı

Lütfü Türk 4 Gol Sırakayalar, Sertan İrkilmez 4 Gol Sırakayalar, Fatih Karadeniz 3 Gol Taşçılar,Sefa Kaygusuz 3 Gol Sırakayalar, Onur Korkmaz 3 Gol Arslandede

Haftanın Takımı

Taşçılar

Haftanın Futbolcusu

Mustafa Dündar –Taşçılar

Haftanın Centilmen Takımı

Pınargözü

Haftanın Centilmen Hocası

Nazım Bayanser -Akşar