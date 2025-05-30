Bayburt Kültür ve yardım derneğinin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvası,İstanbul’da 21 yıldır kesintisiz devam eden tek Dernekler arası Futbol turnuvası oldu. Bu yılda Turnuvanın Finalini Bayburt’ta oynanacak.
Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası, Dördüncü hafta sonunda Takımlar arasında oluşan puan durumu şöyle oluştu.
|
A GURUBU
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
ÇAYIRYOLU
|
4
|
1
|
3
|
0
|
6
|
2
|
4
|
6
|
TAŞÇILAR
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5
|
3
|
2
|
5
|
KALECİK
|
3
|
1
|
2
|
0
|
4
|
3
|
1
|
5
|
GÖKÇEDERE
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
4
|
-4
|
2
|
T.AĞÖREN
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3
|
7
|
-4
|
1
|
B GURUBU
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
SIRAKAYALAR
|
3
|
3
|
0
|
0
|
14
|
2
|
12
|
9
|
ARSLANDEDE
|
4
|
1
|
2
|
1
|
11
|
16
|
-5
|
5
|
TOMLACIK
|
3
|
1
|
1
|
1
|
10
|
11
|
-1
|
4
|
İS.AĞÖREN
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6
|
6
|
0
|
3
|
ÇİFTETAŞ
|
3
|
0
|
1
|
3
|
10
|
6
|
-4
|
1
|
C GURUBU
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
AKSAÇLI
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4
|
2
|
2
|
7
|
KONURSU
|
3
|
2
|
0
|
1
|
10
|
2
|
8
|
6
|
HACIOĞLU
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
1
|
4
|
4
|
AKŞAR
|
3
|
1
|
1
|
2
|
2
|
7
|
-5
|
4
|
PINARGÖZÜ
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2
|
11
|
-9
|
1
Dördüncü hafta sonunda oluşan İstatistikler şöyle:
Gol Krallığı
Lütfü Türk 4 Gol Sırakayalar, Sertan İrkilmez 4 Gol Sırakayalar, Fatih Karadeniz 3 Gol Taşçılar,Sefa Kaygusuz 3 Gol Sırakayalar, Onur Korkmaz 3 Gol Arslandede
Haftanın Takımı
Taşçılar
Haftanın Futbolcusu
Mustafa Dündar –Taşçılar
Haftanın Centilmen Takımı
Pınargözü
Haftanın Centilmen Hocası
Nazım Bayanser -Akşar