Köyler arası Futbol Turnuvası, İst.Ağören-Arslandede maçı
Köyler arası Futbol Turnuvası, İst.Ağören-Arslandede maçı
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Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasında 4.Haftanın 3. maçı Tomlacık -Arslandede arasında oynandı.

Bayburt kültür ve yardım derneği 21. köyler arası futbol turnuvası Dördüncü haftanın üçüncü maçında Tomlacık -Arslandede karşılaştı.

Bu Yıl Köyler arası Futbol Turnuvası, İstanbul Florya Şenlik köy stadında oynanıyor.

Maç Devam ediyor…..

4. Haftanın 3.maçı Tomlacık 5 Arslandede 5

Goller:

Tomlacık:Sedat Kloken,Samet Kloken.Mhanefi Karakoç,Abdullah Çevik,Ömer Faruk Başak

Arslandede:Talha Kurtoğlu,Ahmet Yılmaz,Serkan Dilek,Onur Korkmaz,Doğukan Yılmaz