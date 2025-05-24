Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasında 4.Haftanın 3. maçı Tomlacık -Arslandede arasında oynandı.
Bayburt kültür ve yardım derneği 21. köyler arası futbol turnuvası Dördüncü haftanın üçüncü maçında Tomlacık -Arslandede karşılaştı.
Bu Yıl Köyler arası Futbol Turnuvası, İstanbul Florya Şenlik köy stadında oynanıyor.
Maç Devam ediyor…..
4. Haftanın 3.maçı Tomlacık 5 Arslandede 5
Goller:
Tomlacık:Sedat Kloken,Samet Kloken.Mhanefi Karakoç,Abdullah Çevik,Ömer Faruk Başak
Arslandede:Talha Kurtoğlu,Ahmet Yılmaz,Serkan Dilek,Onur Korkmaz,Doğukan Yılmaz