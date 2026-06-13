Bayburt Köylerarası Turnuva,Aksaçlı-Helva
Bayburt Köylerarası Turnuva,Aksaçlı-Helva
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Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvasında ikinci Haftanın maçları İstanbul Florya Şenlikköy stadında oynandı.

Üçüncü hafta Cumartesi günü oynanan Maçlar:

1.Maç Aslandede 3- Sakızlı0 (Hükmen)

Komisyon kararı

2. Maç Taşçılar 2 - Gökçedere 0

Goller:

Taşçılar:Burak Özgür.Emirhan Bozbey

Gökçedere:

3.Maç Sancaktepe - Oruçbeyli

Goller:

Sancaktepe:

Oruçbeyli:

4.Maç Petekli – Masat

Goller:

Petekli:

Masat:

5.Maç Ağören -Kalecik

Goller:

Ağören:

Kalecik:

Üçüncü hafta Pazar günü oynanan Maçlar:

1.Maç Tomlacık- Yakupabdal

Goller:

Tomlacık:

Yakupabdal:

2.Maç Konursu- Aksaçlı

Goller:

Konursu:

Aksaçlı:

3.Maç Saraycık- Helva

Goller:

Saraycık:

Helva:

4.Maç Sırakayalar- Erikdibi

Goller:

Sırakayalar:

Erikdibi: