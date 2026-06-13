Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvasında ikinci Haftanın maçları İstanbul Florya Şenlikköy stadında oynandı.
Üçüncü hafta Cumartesi günü oynanan Maçlar:
1.Maç Aslandede 3- Sakızlı0 (Hükmen)
Komisyon kararı
2. Maç Taşçılar 2 - Gökçedere 0
Goller:
Taşçılar:Burak Özgür.Emirhan Bozbey
Gökçedere:
3.Maç Sancaktepe - Oruçbeyli
Goller:
Sancaktepe:
Oruçbeyli:
4.Maç Petekli – Masat
Goller:
Petekli:
Masat:
5.Maç Ağören -Kalecik
Goller:
Ağören:
Kalecik:
Üçüncü hafta Pazar günü oynanan Maçlar:
1.Maç Tomlacık- Yakupabdal
Goller:
Tomlacık:
Yakupabdal:
2.Maç Konursu- Aksaçlı
Goller:
Konursu:
Aksaçlı:
3.Maç Saraycık- Helva
Goller:
Saraycık:
Helva:
4.Maç Sırakayalar- Erikdibi
Goller:
Sırakayalar:
Erikdibi: