Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvasında ikinci Haftanın maçları İstanbul Florya Şenlikköy stadında oynandı.
İkinci Hafta Cumartesi günü oynanan Maçlar:
İkinci Hafta ilk Maç Tomlacık ve Masat arasında oynandı.
Tomlacık 2 Masat 3
Tomlacıksporun gollerini Yusuf Taşdemir ve Burak Tayfur attı.
Masatsporun Gollerini,Yusuf Kaya (2) gol ve Ahmet Bayram attı.
İkinci Hafta ikinci Maçı Sancaktepe,Sakızlı
İkinci Maça Sakızlıspor çıkmadı ve sonuç Komisyon tarafından kararlaştırılacak.
İkinci Haftanın üçüncü Maçı Sırakayalar Helva arasında oynandı.
Sırakayalar 3 Helva 0
Sırakayaların Gollerini Berat Aydın,Berat Türk ve Sefa Kaygusuz attı.
İkinci Haftanın dördüncü Maçı Aksaçlı,Erikdibi arasında oynandı.
Aksaçlı-3 Erikdibi 1
ikinci haftanın dördüncü maçı Aksaklı Edildiği arasında oynandı.
Aksaklığın gollerini Furkan Şimşek ve burak Şimşek 2 iki attı.
-------------------
PAZAR GÜNÜ OYNANAN MAÇLAR
Petekli 0 Taşçılar 5
ikinci haftanın beşinci maçı Petekli taşçılar arasında oynandı.
Yakupabdal Gökçedere
Aslandede Kalecik
Ağören Oruçbeyli
Konursu Saraycık