Halkın sağlıklı ve konforlu bir yaz geçirmesi için tüm ekipleri seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde 20 ilçede 56 araç, 75 ekipman ve 150 personelle haşereyle kapsamlı mücadele sürüyor.BALIKESİR (İGFA) - Turizm cenneti Balıkesir’de özellikle yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri 20 ilçede detaylı çalışma sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde tüm ilçelerde gündüz larva mücadelesi, gece ULV çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere anında müdahale ediyor. Ocak ayından itibaren yenilenen ekipmanlarla larva ve kışlak mücadelesini başlatan ekipler, 56 araç, 75 ekipman ve 150 personelle özellikle sivrisinek ve haşere oluşumuna neden olan tüm alanlarda ilaç uygulamaları gerçekleştiriyorlar.

VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP ANINDA ÇÖZÜLÜYOR

Tüm ilçelerde vatandaşlardan gelen yoğun talep sonucu ilaçlama çalışmaları tüm bölgelerde yoğun olarak sürüyor. Vatandaşlardan gelen talepleri anında değerlendiren belediye ekipleri, küresel iklim krizi ve değişen yağış rejimi nedeniyle artan sivrisinek popülasyonuna karşı yoğun bir mücadele veriyor. Sağlıklı bir yaşam ortamı yaratmak ve halk sağlığını korumak için yıl boyunca çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar ve son teknoloji cihazlarla ilçelerde haşereyle mücadeleyi sürdürüyorlar.

“YENİLENEN EKİPMANLARLA TAM KADRO SAHADAYIZ"

Yenilenen ekipmanlarla kapsamlı bir haşere mücadelesi sürdürdüklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Körfez Bölge Sorumlusu Meryem Şirin, “Ocak ayından itibaren yenilenen ekipmanlarımızla birlikte haşere mücadele çalışmalarımız kapsamlı bir şekilde aralıksız olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın yaz dönemini daha huzurlu ve mutlu geçirmesi için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

“AHMET BAŞKAN’IMIZ SAĞ OLSUN"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama çalışmalarından memnun olduğunu söyleyen Onur Urgu, “Belediyemizin ilaçlama konusunda çok faydasını görüyoruz. Bölgemizde sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa ilaçlama yapılıyor. Sineklerden bu şekilde kurtuluyoruz. Emeklerinden dolayı Ahmet Başkan’ımıza teşekkür ederiz, sağ olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

“BİZLER ÇOK MEMNUNUZ"

İlaçlama çalışmalarının son zamanlarda arttığını dile getiren esnaf Samet Kökünüz, “Şu an ilaçlama gayet güzel. Özellikle son zamanda ilaçlama çalışmaları çok hızlandı. Bizler de takip ediyoruz ve çok memnunuz." sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Büyükşehir ekiplerinin gece gündüz sahada ilaçlama çalışması gerçekleştirdiğini söyleyen Hasan Bravo, “Sinek oranları şu anda azaldı. İlaçlamalar gördüğüm kadarıyla iyi gidiyor. İlerleyen daha sıcak aylarda sinek yoğunluğu olmaz. Hem kendimiz hem çocuklar açısından, sağlık açısından da daha rahat ederiz." ifadelerini kullandı.