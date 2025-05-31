Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Nilüfer Karadeniz Festivali, üç gün sürecek etkinliklerle Karadeniz kültürünü Bursa’ya taşıyor.BURSA (İGFA) - FSM hastane alanında Festival boyunca konserlerden halk oyunlarına, yöresel lezzetlerden çocuklara özel etkinliklere kadar pek çok renkli etkinlik ziyaretçileri bekliyor. Festival, sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir’in konseriyle başladı. Konser öncesi vatandaşlara seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, festival kapsamında on sekiz Karadeniz ilinin yöneticilerinin katıldığını belirterek, "Nilüferli hemşehrilerim, Karadeniz’in çalışkan ve yürekli insanları. Hepinizi Nilüfer Belediye Başkanı olarak sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." dedi.

NİLÜFER'DE DOLU DOLU ÜÇ GÜN

Festivalin ilk gününde coşkulu bir atmosferin olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, üç gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliğini yapacaklarını kaydetti. "Birlikte eğleneceğiz, birlikte güleceğiz, şarkılar söyleyeceğiz." diyen Başkan Özdemir, her yaşa uygun atölyelerin yer alacağını belirtti.

"HERKESİN SESİ NİLÜFER"

Nilüfer'de kültür sanat, spor etkinliklerini artırarak herkesin kendini ait hissettiği bir alan hâline getirmeyi hedeflediklerini belirten Özdemir, "Nilüfer'de diyoruz ki: “Herkesin Sesi, Hepimizin Nilüfer'i.Hep birlikte, güzel Nilüfer’de mutlu bir şekilde, barış ve kardeşlik içinde yaşayalım diyoruz." dedi.

KARADENİZ'İN SESİ VOLKAN KONAK ANILDI

Başkan Özdemir, Karadeniz Festivali'nin ilkini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bundan sonra her yıl bu festivali geleneksel hale getireceklerini kaydetti:

"Renklerimizi, kültürlerimizi, zenginliklerimizi çoğaltıyoruz her alanda. Ve tabii, bu vesileyle burada sizlerle birlikteyken, sevgili Volkan Konak'ı da anmak istiyorum. Eğer aramızdan ayrılmasaydı, aslında yarın akşam kendisini burada sizlerle buluşturacaktık. Öyle bir planımız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Olmadı ama sevgili Volkan Konak her zaman kalbimizde, bizimle birlikte yaşayacak."