Sakarya Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası konseri, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, protokol üyeleri, öğretmenler ve sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Konserde keman, viyola, çello, flüt, klarnet, kaval, bağlama, klasik gitar, elektro gitar, bas gitar ve bateri gibi enstrümanlar yer aldı. 7 solist öğretmen “Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Sen Ağlama” ve “Felek Ne Derdin Var İse” gibi Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirdiler. Ayrıca kadın ve erkek öğretmenlerden oluşan Maarif Korosu da sanatın inceliğini yansıtan şarkıları icra ettiler. Orkestranın şefi Erdem Büyükkaya yönetiminde, farklı branşlardan öğretmenlerin oluşturduğu topluluk, izleyicilerden tam not aldı. Konser boyunca dinleyiciler müzikle bütünleşti, eserlerin duygusunu hissederek keyifli anlar yaşadılar.

Öğretmen İsterse En İyisini Yapar

Konsere katılan Maarif Orkestraları Müzik Sanat Yönetmeni Mehmet Arslan büyük emeklerle ortaya çıkan orkestra çalışmaları için ekipte yer alan herkesi tebrik etti. “Öğretmen isterse en iyisini yapar.” sözünün bir kez daha ispatlandığını belirten Arslan, projenin yürütülmesine destek sağlayan İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne de teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.

Maarif Orkestrası Ezgilerimize Ses ve Nefes Oldu

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, konsere büyük bir heyecanla eşlik eden ezgilere, ses ve nefes olan seyircilere teşekkürlerini iletirken Millî Eğitim Bakanlığı projesi olarak bu yıl hayata geçirilen Maarif Orkestrası’nın sanat ve eğitimi birleştiren yaklaşımına vurgu yaptı. Maarif Orkestrası’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin somut bir örneği olduğunu belirten Bakırtaş, böyle etkinliklerin eğitim ve sanatın gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.